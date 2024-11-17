Окупанти вдарили по Миколаєву: є загибла й поранені, зокрема діти

Ілюстративне фото: ДСНС

Уранці в неділю, 17 листопада, окупанти завдали удару по Миколаєву, унаслідок чого є загибла й поранені. Про це повідомили мер обласного центру Олександр Сєнкевич й глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Сєнкевича, росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру.

Є влучання в житловий сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі. Інших деталей мер міста не навів.

Водночас Кім уточнив, що унаслідок атаки загинула жінка. Також відомо про шістьох поранених – чотирьох дорослих та двох дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога, додав він.

Ймовірно, росіяни вдарили ударними безпілотниками. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про наближення дронів до Миколаєва.

11 листопада росіяни атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.

У ніч проти 16 листопада окупанти випустили по Україні понад 80 безпілотників. 53 ворожі дрони було збито у 11 областях.