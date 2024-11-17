Окупанти вдарили по Миколаєву: є загибла й поранені, зокрема діти
Уранці в неділю, 17 листопада, окупанти завдали удару по Миколаєву, унаслідок чого є загибла й поранені. Про це повідомили мер обласного центру Олександр Сєнкевич й глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За словами Сєнкевича, росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру.
Є влучання в житловий сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі. Інших деталей мер міста не навів.
Водночас Кім уточнив, що унаслідок атаки загинула жінка. Також відомо про шістьох поранених – чотирьох дорослих та двох дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога, додав він.
Ймовірно, росіяни вдарили ударними безпілотниками. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про наближення дронів до Миколаєва.
- 11 листопада росіяни атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.
- У ніч проти 16 листопада окупанти випустили по Україні понад 80 безпілотників. 53 ворожі дрони було збито у 11 областях.