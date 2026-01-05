Трамп уже не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в "украинскую атаку" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина "Валдай" в Новгородской области. Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.
Журналистка спросила Трампа насчет того, что он "очень зол" на президента Владимира Зеленского, если тот причастен к удару по резиденции Путина, однако американский лидер перебил ее и сказал: "Я не верю, что этот удар состоялся".
Он также выразил надежду, что Украина и Россия достигнут успеха в мирном урегулировании, хотя подчеркнул, что США зарабатывают деньги во время этой войны.
- 29 декабря Лавров заявил, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский назвал его заявление ложью и объяснил, зачем Россия распространила этот фейк.
- В тот же день Трамп заявил, что Путин рассказал ему о якобы атаке на его резиденцию. Президент США заявил, что "это нехорошо".
- СВР заявила, что Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей, достигнутых между Зеленским и Трампом.
- По данным WSJ, чиновники США в сфере нацбезопасности заявили 31 декабря, что Украина не нацеливалась на Путина или на одну из его резиденций во время недавнего удара беспилотниками, ставя под сомнение утверждения Москвы.
