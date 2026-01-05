Трамп уже не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина

Президент США ранее говорил, что "это нехорошо" насчет придуманной россиянами атаки на резиденцию Путина. Теперь говорит, что не верит в этот "удар"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в "украинскую атаку" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина "Валдай" в Новгородской области. Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.

Журналистка спросила Трампа насчет того, что он "очень зол" на президента Владимира Зеленского, если тот причастен к удару по резиденции Путина, однако американский лидер перебил ее и сказал: "Я не верю, что этот удар состоялся".

Он также выразил надежду, что Украина и Россия достигнут успеха в мирном урегулировании, хотя подчеркнул, что США зарабатывают деньги во время этой войны.