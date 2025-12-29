"Это нехорошо". Трамп отреагировал на "атаку" на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин пожаловался ему, что якобы украинские дроны пытались атаковать его резиденцию. Об этом американский президент сообщил во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которую транслирует агентство Reuters.
Сначала журналисты спросили у Трампа, знает ли он о том, что Украина якобы пыталась ударить по резиденции диктатора РФ.
"Нет, на самом деле я об этом не знаю. Собственно, только услышал об этом, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо", – сказал он.
Однако впоследствии Трамп уточнил, что Путин таки рассказал ему об этом во время телефонного разговора утром 29 декабря.
"Да, мне это не нравится. Это нехорошо. Я слышал об этом сегодня утром, знаете, рассказывал мне об этом. Президент Путин рассказал мне об этом утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо", – сказал американский президент.
Трамп добавил, что он "остановил Tomahawk". По его словам, сейчас не подходящее время для таких атак.
"Одно дело атаковать, а другое – нападать на его дом. Сейчас не подходящее время для всего этого", – сказал американский лидер.
Журналисты уточнили, возможно ли, что атаки не было. На что Трамп ответил: "Это тоже возможно, считаю. Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была".
- 29 декабря Лавров заявил, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский назвал его заявление ложью и объяснил, зачем Россия распространила этот фейк.
