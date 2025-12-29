"Это нехорошо". Трамп отреагировал на "атаку" на резиденцию Путина

Сначала президент США сказал, что не знает о якобы атаке на резиденцию диктатора РФ, а потом подтвердил, что Владимир Путин ему жаловался

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин пожаловался ему, что якобы украинские дроны пытались атаковать его резиденцию. Об этом американский президент сообщил во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которую транслирует агентство Reuters.

Сначала журналисты спросили у Трампа, знает ли он о том, что Украина якобы пыталась ударить по резиденции диктатора РФ.

"Нет, на самом деле я об этом не знаю. Собственно, только услышал об этом, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо", – сказал он.

Однако впоследствии Трамп уточнил, что Путин таки рассказал ему об этом во время телефонного разговора утром 29 декабря.

"Да, мне это не нравится. Это нехорошо. Я слышал об этом сегодня утром, знаете, рассказывал мне об этом. Президент Путин рассказал мне об этом утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо", – сказал американский президент.

Трамп добавил, что он "остановил Tomahawk". По его словам, сейчас не подходящее время для таких атак.

"Одно дело атаковать, а другое – нападать на его дом. Сейчас не подходящее время для всего этого", – сказал американский лидер.

Журналисты уточнили, возможно ли, что атаки не было. На что Трамп ответил: "Это тоже возможно, считаю. Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была".

29 декабря Лавров заявил, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский назвал его заявление ложью и объяснил, зачем Россия распространила этот фейк.