Після "плівок Міндіча" ЄС неминуче посилить увагу та моніторинг в Україні, каже євродепутат

Інтерес Європи щодо боротьби з корупцією стане ще більшим пріоритетом – і це стосується не тільки енергетики або оборони, зауважив LIGA.net Ауштрявічюс

Петр Ауштревічюс (Фото: Facebook політика)

Інституції Європейського союзу неминуче посилять увагу та моніторинг в Україні у світлі останніх подій з викриттям корупції в межах операції "Мідас". Про це для тексту LIGA.net заявив Пятрас Ауштрявічюс, литовський євродепутат з комітету Парламентської асоціації між Україною та блоком.

"Інтерес ЄС – бачити безперервну, систематичну, всебічну боротьбу з корупцією – стане ще більш виділеним пріоритетом", – зауважив політик.

Це стосується кожного сектору, а не лише енергетики або оборони, зауважив євродепутат.

"Мабуть, ми повинні про це подумати. Я маю на увазі, залучати більше контрольних установ. Це потрібно зробити, щоб захистити публічні гроші ЄС, а також, до речі, приватні гроші", – пояснив Ауштрявічюс.

Однак, попри серйозність проблеми, він вважає, що Україні не потрібен "ультиматум" чи встановлення жорстких дедлайнів, як-от блокування перемовин про вступ до ЄС: численні домовленості та зобов'язання, які зафіксовані в документах, уже є достатнім засобом тиску.

"У нас так багато узгоджено щодо боротьби з корупцією. Одні документи, ще одні документи – десяті, двадцяті, сторінка за сторінкою. Можливо, нам треба сісти за стіл і подивитися в них: що було зроблено, що не було. Я думаю, що це наш спільний інтерес. Я маю на увазі – бачити Україну без цієї хвороби корупції", – зауважив євродепутат.