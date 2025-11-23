Штати вносять "деякі зміни" до мирного плану: у Швейцарії закінчилась перша зустріч України та США

Рубіо заявив, що перемовини у Женеві були "найпродуктивнішими та найзмістовнішими" у процесі мирного врегулювання

Андрій Єрмак та Марко Рубіо (Фото: Telegram керівника ОП)

У швейцарській Женеві продуктивно завершилась перша сесія переговорів України та Сполучених Штатів стосовно мирного плану, повідомив керівник української делегації, глава Офісу президента Андрій Єрмак. Державний секретар США Марко Рубіо також позитивно оцінив перемовини, зазначивши, що після них Америка вносить певні зміни до плану.

"Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його", – заявив чиновник.

Він анонсував, що у цей же день, 23 листопада, відбудеться і друга зустріч: на ній Київ і Вашингтон продовжать працювати над спільними пропозиціями, залучивши європейських партнерів. До зустрічі зі США українська делегація вже мала переговори з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини.

Однак остаточні рішення ухвалюватимуть президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп, зауважив Єрмак.

Тим часом держсекретар та в.о. радника з питань нацбезпеки президента США Рубіо заявив, що сьогоднішні зустрічі були для нього "найпродуктивнішими та найзмістовнішими" в процесі мирного врегулювання, передає телеканал Sky News.

За словами Рубіо, на основі цих зустрічей делегація Вашингтону вносить "деякі зміни" до мирного плану. Напевно, вони засновані на пропозиціях України, пише медіа.

Держсекретар заявив, що робота ще не закінчена, і що пізніше може з'явитися додаткове оновлення.

"Ми маємо дуже хороший результат роботи, який вже був побудований на основі пропозицій усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли розглянути деякі з цих питань зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу", – розповів чиновник.

Він зазначив, що зараз делегації України та США пішли до своїх кімнат, оскільки вони ведуть роботу над деякими пропозиціями, що були надані.

"Тож ми працюємо над цим, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для США", – пояснив Рубіо.

Він також акцентував, що будь-який план потребує схвалення Трампа й того, щоб Росія надала свою позицію.

Однак чиновник вказав, що він "спокійний" стосовно цього.

Обидві делегації поки що не розповіли конкретики про зміст цього мирного плану.