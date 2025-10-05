Укренерго спростувало заяви про екстрені відключення світла по всіх областях

Ілюстративне фото: Depositphotos

Укренерго спростувало повідомлення про нібито запровадження екстрених відключень світла по всій країні. Допис про це було опубліковано у соцмережах національної компанії.

"Після нічної масованої ракетно-дронової атаки – у багатьох Telegram-каналах розповсюджується недостовірна інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України. При цьому, шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго", – зауважують у повідомленні.

Нацкомпанія наголосила, що такі повідомлення є "черговою маніпуляцією на чутливій темі", й закликала не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах.

"Дані, які вимагають при реєстрації на Telegram-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях", – акцентували в Укренерго.

За його даними, наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною та контрольованою – компанія не застосовує заходів обмеження споживання електрики у жодній з областей.

В Укренерго закликали перевіряти інформацію на офіційних сторінках нацкомпанії, Міністерства енергетики та відповідних обленерго.