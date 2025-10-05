Укренерго спростувало заяви про екстрені відключення світла по всіх областях
Укренерго спростувало повідомлення про нібито запровадження екстрених відключень світла по всій країні. Допис про це було опубліковано у соцмережах національної компанії.
"Після нічної масованої ракетно-дронової атаки – у багатьох Telegram-каналах розповсюджується недостовірна інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України. При цьому, шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго", – зауважують у повідомленні.
Нацкомпанія наголосила, що такі повідомлення є "черговою маніпуляцією на чутливій темі", й закликала не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах.
"Дані, які вимагають при реєстрації на Telegram-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях", – акцентували в Укренерго.
За його даними, наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною та контрольованою – компанія не застосовує заходів обмеження споживання електрики у жодній з областей.
В Укренерго закликали перевіряти інформацію на офіційних сторінках нацкомпанії, Міністерства енергетики та відповідних обленерго.
- 5 жовтня окупанти атакували Україну 496 дронами та 53 ракетами. Захисникам вдалося збити або подавити 493 БпЛА та 39 ракет.
- Обладміністрації повідомили, що ціллю загарбників стали об'єкти інфраструктури у низці регіонів. У Львівській області через атаку РФ загинула родина з чотирьох людей, у тому числі дитина. Є постраждалі.
- У Львові окупанти влучили в індустріальний парк Sparrow. Фіксуються перебої зі світлом у низці районів.
- Через удар по енергооб'єкту в одному з районів Чернігова запровадили аварійні відключення світла. В області продовжують діяти графіки погодинного відключення світла, а енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження. Також через падіння дрона були пошкоджені лінії електропередач у Черкаському районі.
