Зеленський провів енергетичну Ставку: доручив збільшити запаси обладнання

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 6 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ситуацію в енергетиці напередодні зими. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

"Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики", – сказав Зеленський.

Читайте також Мінус 100 мільярдів гривень. Хто заплатить за боргову кризу в енергетиці

За його словами, обговорювалася ситуація в містах – від Славутича до Запоріжжя, в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Полтавської областей, а також півдня, центру та заходу України. Окремо обговорили "виклики щодо Миколаєва та Одеси".

Були доповіді й щодо розгортання протиповітряної оборони – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова про захист самих енергообʼєктів, конкретних громад.

"Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми розв’язали ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити щодо фінансів, щодо допомоги", – констатував президент.

Глава держави наголосив, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інші урядовці були в Шостці, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей. Віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба звітував про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністерки енергетики Світлани Гринчук, а також керівництва Нафтогазу та Укренерго.

"Дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й щодо газу – говоримо про це з нашими партнерами", – зазначив президент.

Він розповів про готовність Нідерландів та Норвегії допомогти. Зеленський додав, що Міністерство закордонних справ збере послів держав, які готові надати допомогу.

Останнім часом росіяни посилили удари по українській енергетиці. У ніч проти 3 жовтня окупанти били по об’єктах газотранспортної інфраструктури.

5 жовтня Росія завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго".