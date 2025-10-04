У Шостці загинула людина через удар Росії по залізниці. Атакували і рибальський човен

Поїзд в Шостке (Фото: ГСЧС)

Внаслідок удару Росії дронами "шахед" по залізничному вокзалу в Шостці загинула людина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними прокуратури Сумської області, у вагоні одного з потягів було виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка. Кваліфікацію кримінального провадження змінено на вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, відомо також про близько 30 постраждалих. Ворог використав тактику "подвійного удару": після першої атаки над залізницею кружляв розвіддрон, а згодом сталася друга атака.

Серед постраждалих – троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина – хлопчик, перебуває у стані середньої тяжкості.

Через удари росіян знеструмлені місто Шостка та частина Шосткинського району, відсутнє також газопостачання, повідомив міський голова Микола Нога. Пошкоджено пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.

Близько 11:20 ворог також атакував дроном човен з рибалками на озері у Середино-Будській громаді Шосткинського району. Внаслідок цього 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

Розпочато слідство за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини, повідомили в прокуратурі.

Постраждалий потяг (Фото: ДСНС)

