В Шостке погиб человек из-за удара России по железной дороге. Атаковали и лодку с рыбаками
Поезд в Шостке (Фото: ГСЧС)

В результате удара России дронами "шахед" по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным прокуратуры Сумской области, в вагоне одного из поездов было обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины. Квалификация уголовного производства изменена на совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Фото: t.me/prokuraturasumy

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров, известно также об около 30 пострадавших. Враг использовал тактику "двойного удара": после первой атаки над железной дорогой кружил разведдрон, а затем произошла вторая атака.

Среди пострадавших – трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок – мальчик, находится в состоянии средней тяжести.

Из-за ударов россиян обесточены город Шостка и часть Шосткинского района, отсутствует также газоснабжение, сообщил городской голова Николай Нога. Поврежден пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.

Около 11:20 враг также атаковал дроном лодку с рыболовами на озере в Середино-Будской общине Шосткинского района. В результате 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Начато следствие по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека, сообщили в прокуратуре.

Постраждалий потяг (Фото: ДСНС)
