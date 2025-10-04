В Шостке погиб человек из-за удара России по железной дороге. Атаковали и лодку с рыбаками

Поезд в Шостке (Фото: ГСЧС)

В результате удара России дронами "шахед" по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным прокуратуры Сумской области, в вагоне одного из поездов было обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины. Квалификация уголовного производства изменена на совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров, известно также об около 30 пострадавших. Враг использовал тактику "двойного удара": после первой атаки над железной дорогой кружил разведдрон, а затем произошла вторая атака.

Среди пострадавших – трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок – мальчик, находится в состоянии средней тяжести.

Из-за ударов россиян обесточены город Шостка и часть Шосткинского района, отсутствует также газоснабжение, сообщил городской голова Николай Нога. Поврежден пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.

Около 11:20 враг также атаковал дроном лодку с рыболовами на озере в Середино-Будской общине Шосткинского района. В результате 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Начато следствие по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека, сообщили в прокуратуре.

Постраждалий потяг (Фото: ДСНС)

