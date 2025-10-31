С 2022 года погибли почти 1000 работников Укрзалізниці – детали
По состоянию на октябрь 2025 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 947 работников Укрзалізниці. Об этом компания сообщила в ответ на запрос LIGA.net.
Наибольшее количество железнодорожников погибло в рядах Вооруженных Сил Украины, выполняя боевые задачи – 753 человека. На рабочих местах из-за вражеских обстрелов погибли 37 железнодорожников. Еще 157 работников –при других обстоятельствах.
В УЗ отметили, что принимают меры безопасности, но не все из них могут разглашать.
На ключевых станциях багаж пассажиров проверяют при входе на вокзал, чтобы избежать перевозки опасных веществ. Во время курсирования в поездах, при необходимости, соблюдается режим светомаскировки. Также на пути следования каждого рейса проводится оперативный анализ ситуации с безопасностью.
В Укрзалізниці отметили, что поезда имеют ряд резервных маршрутов на случай атак и оборудованы аптечками для оказания первой помощи. А все члены поездных бригад прошли курсы домедицинской помощи.
- 4 октября РФ атаковала два поезда в Шостке. Пострадали около 30 человек, среди них трое детей. Впоследствии в вагоне одного из поездов нашли погибшего в возрасте 71 года.
- 23 октября Россия ударила по железнодорожной станции в Сумах, пострадали два человека.
- 24 октября россияне атаковали поезд Львов – Краматорск дроном. Враг не попал, но три вагона пострадали.
Комментарии (0)