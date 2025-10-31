С 2022 года погибли почти 1000 работников Укрзалізниці – детали

790 железнодорожников были убиты российскими атаками в течение последних лет

Поезд Укрзалізниці (Иллюстративное фото: t.me/OleksiiKuleba)

По состоянию на октябрь 2025 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 947 работников Укрзалізниці. Об этом компания сообщила в ответ на запрос LIGA.net.

Наибольшее количество железнодорожников погибло в рядах Вооруженных Сил Украины, выполняя боевые задачи – 753 человека. На рабочих местах из-за вражеских обстрелов погибли 37 железнодорожников. Еще 157 работников –при других обстоятельствах.

В УЗ отметили, что принимают меры безопасности, но не все из них могут разглашать.

На ключевых станциях багаж пассажиров проверяют при входе на вокзал, чтобы избежать перевозки опасных веществ. Во время курсирования в поездах, при необходимости, соблюдается режим светомаскировки. Также на пути следования каждого рейса проводится оперативный анализ ситуации с безопасностью.

В Укрзалізниці отметили, что поезда имеют ряд резервных маршрутов на случай атак и оборудованы аптечками для оказания первой помощи. А все члены поездных бригад прошли курсы домедицинской помощи.