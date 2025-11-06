РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено залізничну станцію, вісім людей постраждали – фото

Над ліквідацією наслідків ведеться робота, однак поїзди з Дніпропетровської області затримуватимуться

Атака на Дніпропетровську область (Фото: Facebook / Дніпропетровська ОДА)

У ніч проти 6 листопада російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, під удар потрапила залізнична станція Запоріжжя-Камʼянське. Крім того, ворог обстріляв декілька населених пунктів, розповів виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

У зв'язку з обстрілами рух поїздів до та з Дніпра наразі забезпечується в резервному форматі. У зв'язку з цим потяги Дніпровського напрямку затримуватимуться.

На залізничній станції вже проводяться відновлювальні роботи. Постраждалих не зафіксовано.

Вокзал на Дніпропетровщині (Facebook / Oleksandr.Pertsovskyi)

Зруйнований вокзал (Facebook / Oleksandr.Pertsovskyi)

Вокзал (Facebook / Oleksandr.Pertsovskyi)

Росіяни атакували місто Кам'янське Дніпропетровської області, в результаті чого постраждали вісім людей, виникло кілька пожеж. Також завдано значних руйнувань цивільної інфраструктури.

В одному з під'їздів чотириповерхівки частково зруйновані дах та перекриття. Пошкоджень зазнали також численні автомобілі, об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство.

Агресор також вдарив БпЛА і по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Там внаслідок влучання зайнялася будівля комунального підприємства.

Окупанти продовжують обстрілювати FPV-дронами та артилерією Нікополь та Покровську громаду. У цих населених пунктах пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та лінія електропередач.

Загалом в області знищено 13 безпілотників.

Атака по Дніпропетровській області (Facebook / Vladislav Gaivanenko)

Дніпропетровська область, атака (Facebook / Vladislav Gaivanenko)

Атака на Дніпропетровщину (Facebook / Vladislav Gaivanenko)