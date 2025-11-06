РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено залізничну станцію, вісім людей постраждали – фото
У ніч проти 6 листопада російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, під удар потрапила залізнична станція Запоріжжя-Камʼянське. Крім того, ворог обстріляв декілька населених пунктів, розповів виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
У зв'язку з обстрілами рух поїздів до та з Дніпра наразі забезпечується в резервному форматі. У зв'язку з цим потяги Дніпровського напрямку затримуватимуться.
На залізничній станції вже проводяться відновлювальні роботи. Постраждалих не зафіксовано.
Росіяни атакували місто Кам'янське Дніпропетровської області, в результаті чого постраждали вісім людей, виникло кілька пожеж. Також завдано значних руйнувань цивільної інфраструктури.
В одному з під'їздів чотириповерхівки частково зруйновані дах та перекриття. Пошкоджень зазнали також численні автомобілі, об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство.
Агресор також вдарив БпЛА і по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Там внаслідок влучання зайнялася будівля комунального підприємства.
Окупанти продовжують обстрілювати FPV-дронами та артилерією Нікополь та Покровську громаду. У цих населених пунктах пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та лінія електропередач.
Загалом в області знищено 13 безпілотників.
- 1 листопада росіяни здійснили комбінований удар по Дніпропетровщині. Серед поранених та загиблих – цивільні та військові. Пізніше стало відомо, що удар РФ прийшовся по центру одного з населених пунктів Самарського району, де не було розташовано жодного плацу.
- Пізніше через загибель та поранення українських військових від удару РФ у Дніпропетровській області було відсторонено низку посадовців.
- У ніч проти 4 листопада Росія атакувала Миколаївську громаду Дніпропетровської області ракетою та безпілотниками. Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.
