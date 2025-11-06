РФ атаковала Днепропетровскую область: повреждена ж/д станция, восемь пострадавших – фото
В ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Как сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский, под удар попала железнодорожная станция Запорожье-Каменское. Кроме того, враг обстрелял несколько населенных пунктов, рассказал исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
В связи с обстрелами движение поездов в и из Днепра пока обеспечивается в резервном формате. В связи с этим поезда Днепровского направления будут задерживаться.
На железнодорожной станции уже проводятся восстановительные работы. Пострадавших не зафиксировано.
Россияне атаковали город Каменское Днепропетровской области, в результате чего пострадали восемь человек, возникло несколько пожаров. Также нанесены значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
В одном из подъездов четырехэтажки частично разрушены крыша и перекрытия. Повреждения получили также многочисленные автомобили, объекты инфраструктуры и транспортное предприятие.
Агрессор также ударил БпЛА и по Петропавловской громаде Синельниковского района. Там в результате попадания загорелось здание коммунального предприятия.
Оккупанты продолжают обстреливать FPV-дронами и артиллерией Никополь и Покровскую громаду. В этих населенных пунктах повреждены пятиэтажка, частный дом и линия электропередач.
Всего в области уничтожено 13 беспилотников.
- 1 ноября россияне совершили комбинированный удар по Днепропетровской области. Среди раненых и погибших – гражданские и военные. Позже стало известно, что удар РФ пришелся по центру одного из населенных пунктов Самарского района, где не было расположено ни одного плаца.
- Позже из-за гибели и ранений украинских военных от удара РФ в Днепропетровской области был отстранен ряд должностных лиц.
- В ночь на 4 ноября Россия атаковала Николаевскую громаду Днепропетровской области ракетой и беспилотниками. В результате удара один человек погиб, еще восемь – пострадали.
