РФ атаковала Днепропетровскую область: повреждена ж/д станция, восемь пострадавших – фото

Над ликвидацией последствий ведется работа, однако поезда из Днепропетровской области будут задерживаться

Атака на Днепропетровскую область (Фото: Facebook / Днепропетровская ОГА)

В ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Как сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский, под удар попала железнодорожная станция Запорожье-Каменское. Кроме того, враг обстрелял несколько населенных пунктов, рассказал исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

В связи с обстрелами движение поездов в и из Днепра пока обеспечивается в резервном формате. В связи с этим поезда Днепровского направления будут задерживаться.

На железнодорожной станции уже проводятся восстановительные работы. Пострадавших не зафиксировано.

Россияне атаковали город Каменское Днепропетровской области, в результате чего пострадали восемь человек, возникло несколько пожаров. Также нанесены значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

В одном из подъездов четырехэтажки частично разрушены крыша и перекрытия. Повреждения получили также многочисленные автомобили, объекты инфраструктуры и транспортное предприятие.

Агрессор также ударил БпЛА и по Петропавловской громаде Синельниковского района. Там в результате попадания загорелось здание коммунального предприятия.

Оккупанты продолжают обстреливать FPV-дронами и артиллерией Никополь и Покровскую громаду. В этих населенных пунктах повреждены пятиэтажка, частный дом и линия электропередач.

Всего в области уничтожено 13 беспилотников.

