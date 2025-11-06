Из-за ночной атаки поезда Укрзалізниці меняют маршрут и задерживаются
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура. Поэтому некоторые поезда движутся по измененным маршрутам и с задержками, сообщила Укрзалізниця.
В частности, речь идет о рейсах:
- №102 Херсон – Гусаровка;
- №104 Львов – Гусаровка;
- №712 Киев – Гусаровка;
- №92 Одесса – Гусаровка.
Поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика – менее часа. А в связи с повреждениями на Донецком и Запорожском направлениях до пяти часов задерживаются следующие поезда:
- № 31/32 Запорожье – Перемышль;
- № 119/120 Днепр – Хелм с прицепными вагонами Павлоград – Киев;
- № 37/38 Запорожье – Киев.
С опозданиями также будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области и из Черниговской области в Киев. В Укрзалізниці попросили учесть это при планировании поездок.
- По состоянию на октябрь 2025 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 947 работников Укрзалізниці, из них на рабочих местах из-за вражеских обстрелов – 37 железнодорожников.
- 5 ноября временно ограничили движение поездов Краматорского направления. Решение принято Донецкой областной военной администрацией и Укрзалізницею и продиктовано факторами безопасности.
