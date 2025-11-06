Из-за ночной атаки поезда Укрзалізниці меняют маршрут и задерживаются

Фото: Facebook / Александр Перцовский

В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура. Поэтому некоторые поезда движутся по измененным маршрутам и с задержками, сообщила Укрзалізниця.

В частности, речь идет о рейсах:

№102 Херсон – Гусаровка;

№104 Львов – Гусаровка;

№712 Киев – Гусаровка;

№92 Одесса – Гусаровка.

Поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика – менее часа. А в связи с повреждениями на Донецком и Запорожском направлениях до пяти часов задерживаются следующие поезда:

№ 31/32 Запорожье – Перемышль;

№ 119/120 Днепр – Хелм с прицепными вагонами Павлоград – Киев;

№ 37/38 Запорожье – Киев.

С опозданиями также будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области и из Черниговской области в Киев. В Укрзалізниці попросили учесть это при планировании поездок.