Зеленський погодив призначення Юрія Череващенка командувачем безпілотних систем ППО

Президент Володимир Зеленський погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони Повітряних сил. Ним став Юрій Череващенко.
За словами Зеленського, міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ.
Президент зазначив, що Череващенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО та займався дронами-перехоплювачами. На новій посаді він має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.
"На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", – резюмував президент.
- Про створення нового роду військ у Повітряних силах – безпілотних систем протиповітряної оборони – 26 вересня оголосив головком Сирський. За його словами, процес у розпалі.
- 15 жовтня співрозмовник LIGA.net повідомляв, що війська безпілотних систем може очолити полковник Череващенко. Військове командування схвально відгукувалося щодо його кандидатури.
