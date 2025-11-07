Зеленський погодив призначення Юрія Череващенка командувачем безпілотних систем ППО

Юрій Черевашенко праворуч (Фото: Генштаб ЗСУ)

Президент Володимир Зеленський погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони Повітряних сил. Ним став Юрій Череващенко.

За словами Зеленського, міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ.

Президент зазначив, що Череващенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО та займався дронами-перехоплювачами. На новій посаді він має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.

"На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", – резюмував президент.