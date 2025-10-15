Війська безпілотних систем може очолити полковник Череващенко – джерело

Військове командування схвально відгукується про Череващенка. Він одна з ймовірних кандидатур на посаду очільника нового роду військ

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

Війська безпілотних систем протиповітряної оборони, які планують створити у Повітряних силах, може очолити полковник Юрій Череващенко. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі у межах підготовки матеріалу "Дрони, космос, ППО. Навіщо Сирський змінює структуру Збройних сил".

Череващенко – це одна з кандидатур, яку наразі розглядують на цю посаду. Наразі він є командувачем окремого угруповання ППО Київського регіону.

За словами співрозмовника, в командуванні його називають креативним. Президент Володимир Зеленський під час зустрічей з журналістами, на яких були присутні кореспонденти LIGA.net, також зазначав ефективність його роботи.

Троє неназваних співрозмовників, знайомих з процесом реалізації проєкту дронів-перехоплювачів, також схвально відгукуються про Череващенка. Проте давати прогнози стосовно його ефективності на чолі нового роду військ не беруться. За їх словами, краще дочекатись призначення й оцінювати вже результати роботи.