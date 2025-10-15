Войска беспилотных систем может возглавить полковник Череващенко – источник

Военное командование одобрительно отзывается о Череващенко. Он одна из вероятных кандидатур на должность главы нового рода войск

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

Войска беспилотных систем противовоздушной обороны, которые планируют создать в Воздушных силах, может возглавить полковник Юрий Череващенко. Об этом IGA.net сообщил собеседник в Генштабе в рамках подготовки материала "Дроны, космос, ПВО. Зачем Сырский меняет структуру Вооруженных сил".

Череващенко – это одна из кандидатур, которую сейчас рассматривают на эту должность. Сейчас он является командующим отдельной группировки ПВО Киевского региона.

По словам собеседника, в командовании его называют креативным. Президент Владимир Зеленский во время встреч с журналистами, на которых присутствовали корреспонденты IGA.net, также отмечал эффективность его работы.

Трое неназванных собеседников, знакомых с процессом реализации проекта дронов-перехватчиков, также одобрительно отзываются о Череващенко. Однако давать прогнозы относительно его эффективности во главе нового рода войск не берутся. По их словам, лучше дождаться назначения и оценивать уже результаты работы.