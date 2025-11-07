Зеленский одобрил назначение Юрия Череващенко командующим беспилотными системами ПВО
Президент Владимир Зеленский согласовал назначение командующего беспилотными системами противовоздушной обороны Воздушных сил. Им стал Юрий Череващенко.
По словам Зеленского, министр обороны Денис Шмыгаль уже подписал соответствующий приказ.
Президент отметил, что Череващенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и занимался дронами-перехватчиками. На новой должности он должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.
"На Ставке мы утвердили много задач для нового руководителя. Важно активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, и усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", – резюмировал президент.
- Про создание нового рода войск в Воздушных силах – беспилотных систем противовоздушной обороны – 26 сентября объявил главком Сырский. По его словам, процесс в разгаре.
- 15 октября собеседник LIGA.net сообщал, что войска беспилотных систем может возглавить полковник Череващенко. Военное командование одобрительно отзывалось о его кандидатуре.
