У Росії за жовтень рекордні втрати – 25 000. Україна почне виробляти аналог Mavic – президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За жовтень Росія зазнала рекордної кількості втрат на фронті завдяки дронам – 25 000 солдатів. Україна також запустить масштабне виробництво аналогів БпЛА Mavic, розповів на брифінгу президент Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться саме про вбитих окупантів – усі випадки мають відеопідтвердження. Без відеопідтвердження – ще плюс 2000–3000 "двухсотих" росіян.

"Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість БпЛА-компоненту на фронті", – зазначив президент.

Також він анонсував масштабне виробництво аналогів дронів Mavic, яке планують запустити найближчим часом.

"Mavic дуже важливе питання. Крім тих контрактів, які у нас є, вони проплачуються, у нас все це працює. Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено. Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз готуватимуться відповідні контракти, що фінансуються", – сказав Зеленський.