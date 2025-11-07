У Росії за жовтень рекордні втрати – 25 000. Україна почне виробляти аналог Mavic – президент
За жовтень Росія зазнала рекордної кількості втрат на фронті завдяки дронам – 25 000 солдатів. Україна також запустить масштабне виробництво аналогів БпЛА Mavic, розповів на брифінгу президент Володимир Зеленський.
За його словами, йдеться саме про вбитих окупантів – усі випадки мають відеопідтвердження. Без відеопідтвердження – ще плюс 2000–3000 "двухсотих" росіян.
"Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість БпЛА-компоненту на фронті", – зазначив президент.
Також він анонсував масштабне виробництво аналогів дронів Mavic, яке планують запустити найближчим часом.
"Mavic дуже важливе питання. Крім тих контрактів, які у нас є, вони проплачуються, у нас все це працює. Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено. Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз готуватимуться відповідні контракти, що фінансуються", – сказав Зеленський.
- Проєкт "Хочу жить" у жовтні повідомляв, що на фронті в Україні загинуло близько 270 казахстанців та 314 громадян Білорусі, які воювали на боці Росії.
- 15 жовтня Шмигаль повідомляв, що Україна у 2026 році може виробити 20 млн БпЛА різних типів за наявності фінансування від партнерів.
