У РФ за октябрь рекорд потерь – 25 000. Киев начнет производить аналог Mavic – президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

За октябрь Россия понесла рекордное количество потерь на фронте благодаря дронам – 25 000 солдат. Украина также запустит масштабное производство аналогов БпЛА Mavic, рассказал на брифинге президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет именно об убитых оккупантах – все случаи имеют видеоподтверждение. Без видеоподтверждения – еще плюс 2000-3000 "двухсотых" россиян.

"Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц. Это говорит о том, что мы увеличиваем количество БпЛА-компонента на фронте", – отметил президент.

Также он анонсировал масштабное производство аналогов дронов Mavic, которое планируют запустить в ближайшее время.

"Mavic очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть, они проплачиваются, у нас все это работает. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены. Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться соответствующие контракты, которые финансируются", – сказал Зеленский.