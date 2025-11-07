У РФ за октябрь рекорд потерь – 25 000. Киев начнет производить аналог Mavic – президент
За октябрь Россия понесла рекордное количество потерь на фронте благодаря дронам – 25 000 солдат. Украина также запустит масштабное производство аналогов БпЛА Mavic, рассказал на брифинге президент Владимир Зеленский.
По его словам, речь идет именно об убитых оккупантах – все случаи имеют видеоподтверждение. Без видеоподтверждения – еще плюс 2000-3000 "двухсотых" россиян.
"Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц. Это говорит о том, что мы увеличиваем количество БпЛА-компонента на фронте", – отметил президент.
Также он анонсировал масштабное производство аналогов дронов Mavic, которое планируют запустить в ближайшее время.
"Mavic очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть, они проплачиваются, у нас все это работает. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены. Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться соответствующие контракты, которые финансируются", – сказал Зеленский.
- Проект "Хочу жить" в октябре сообщал, что на фронте в Украине погибло около 270 казахстанцев и 314 граждан Беларуси, которые воевали на стороне России.
- 15 октября Шмыгаль сообщал, что Украина в 2026 году в 2026 году может произвести 20 млн БпЛА различных типов при наличии финансирования от партнеров.
Комментарии (0)