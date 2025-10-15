"Хочу жить": В Украине погибло около 270 казахстанцев, которые воевали на стороне РФ
Солдаты Казахстана (Фото: picryl.com)

Россия продолжает вербовать граждан Казахстана для войны против Украины. Сейчас известно о 270 погибших или пропавших наемниках Кремля, сообщает проект "Хочу жить", опубликовав список казахстанцев.

По данным проекта, этот список не является полным и исчерпывающим, ведь реальное количество погибших и пропавших, вероятно, в разы больше.

Самым молодым из погибших является Богомолов Андрей, 2005 года рождения – на момент гибели ему было 19 лет. Самым старшим – Ялфимов Александр, 64-летний наемник из 254-го мотострелкового полка.

Отмечается, что Кремль продолжает вербовку граждан Казахстана для участия в войне как на территории самой республики, так и среди казахстанцев, проживающих в России. Последних ищут в тюрьмах, а также среди трудовых мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство.

По данным проекта, в самом Казахстане российские вербовщики действуют через прямую интернет-рекламу и фиктивные агентства по трудоустройству, предлагающие "высокооплачиваемую работу в России".

По имеющейся информации, Россия постепенно отказывается от вербовки в некоторых "дальних" странах, отдавая предпочтение набору людей в соседних государствах, где ниже языковой барьер.

14 октября "Хочу жить" сообщило, что против Украины на стороне России воюют 1338 граждан Беларуси, из них по меньшей мере 314 человек уже погибли.

войнанаемникказахстанпотери России