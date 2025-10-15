"Хочу жить": В Украине погибло около 270 казахстанцев, которые воевали на стороне РФ

Самому молодому из погибших граждан Казахстана было 19 лет, а самому старшему – 64 года

Солдаты Казахстана (Фото: picryl.com)

Россия продолжает вербовать граждан Казахстана для войны против Украины. Сейчас известно о 270 погибших или пропавших наемниках Кремля, сообщает проект "Хочу жить", опубликовав список казахстанцев.

По данным проекта, этот список не является полным и исчерпывающим, ведь реальное количество погибших и пропавших, вероятно, в разы больше.

Самым молодым из погибших является Богомолов Андрей, 2005 года рождения – на момент гибели ему было 19 лет. Самым старшим – Ялфимов Александр, 64-летний наемник из 254-го мотострелкового полка.

Отмечается, что Кремль продолжает вербовку граждан Казахстана для участия в войне как на территории самой республики, так и среди казахстанцев, проживающих в России. Последних ищут в тюрьмах, а также среди трудовых мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство.

По данным проекта, в самом Казахстане российские вербовщики действуют через прямую интернет-рекламу и фиктивные агентства по трудоустройству, предлагающие "высокооплачиваемую работу в России".

По имеющейся информации, Россия постепенно отказывается от вербовки в некоторых "дальних" странах, отдавая предпочтение набору людей в соседних государствах, где ниже языковой барьер.

14 октября "Хочу жить" сообщило, что против Украины на стороне России воюют 1338 граждан Беларуси, из них по меньшей мере 314 человек уже погибли.