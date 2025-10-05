США насчитали до 5000 кубинцев, воюющих против Украины – Reuters
На стороне РФ против Украины воюют до 5000 кубинских наемников, свидетельствует внутренняя телеграмма Государственного департамента США, с которой ознакомилось агентство Reuters.
По данным медиа, администрация президента США Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, призывающей Вашингтон отменить многолетнее эмбарго в отношении Кубы.
Одним из пунктов этой несекретной телеграммы является то, что Куба и ее диктатор Мигель Диас-Канель активно поддерживают войну России против Украины.
"После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для агрессии России, по оценкам, в Украине воюет 1000-5000 кубинцев", – говорится в документе.
Спикер Госдепа отказался предоставить дополнительные детали относительно наемников из Кубы. Однако Вашингтон осведомлен о сообщениях относительно того, что кубинцы воюют вместе с российскими войсками в Украине.
"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне", – отметил чиновник.
По данным Reuters, в последние недели украинские чиновники предупредили американских парламентариев о растущем масштабе вербовки Россией кубинских наемников для военных действий в Украине.
Голосование за эту резолюцию в ООН может иметь политический вес, однако только американский Конгресс способен отменить эмбарго против Кубы, введенное после того, как в 1959 году на острове произошел коммунистический переворот.
Вышеупомянутая резолюция с 1992-го ежегодно принимается Генеральной ассамблеей ООН с большим перевесом голосов.
Согласно телеграмме Госдепа, целью лоббирования является продемонстрировать несогласие американской администрации, значительно уменьшив количество голосов "за" документ.
С момента возвращения на президентский пост в январе 2025-го Трамп удвоил санкции, вернул Кубу в перечень государств-спонсоров терроризма, ужесточил финансовые и туристические ограничения и ввел санкции против граждан третьих стран, принимающих кубинских врачей.
- В октябре 2023 года Центр национального сопротивления сообщил, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины и отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".
- В июле 2024-го собеседник агентства Bloomberg сообщил, что Россия продолжает вербовать для участия в войне против Украины кубинцев, несмотря на попытки правительства страны прекратить это.
Комментарии (0)