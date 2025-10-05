США насчитали до 5000 кубинцев, воюющих против Украины – Reuters

Администрация Трампа использует тему поддержки Кубой российско-украинской войны, лоббируя против одной из резолюций Генассамблеи ООН

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: JIM LO SCALZO / EPA)

На стороне РФ против Украины воюют до 5000 кубинских наемников, свидетельствует внутренняя телеграмма Государственного департамента США, с которой ознакомилось агентство Reuters.

По данным медиа, администрация президента США Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, призывающей Вашингтон отменить многолетнее эмбарго в отношении Кубы.

Одним из пунктов этой несекретной телеграммы является то, что Куба и ее диктатор Мигель Диас-Канель активно поддерживают войну России против Украины.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для агрессии России, по оценкам, в Украине воюет 1000-5000 кубинцев", – говорится в документе.

Спикер Госдепа отказался предоставить дополнительные детали относительно наемников из Кубы. Однако Вашингтон осведомлен о сообщениях относительно того, что кубинцы воюют вместе с российскими войсками в Украине.

"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне", – отметил чиновник.

По данным Reuters, в последние недели украинские чиновники предупредили американских парламентариев о растущем масштабе вербовки Россией кубинских наемников для военных действий в Украине.

Голосование за эту резолюцию в ООН может иметь политический вес, однако только американский Конгресс способен отменить эмбарго против Кубы, введенное после того, как в 1959 году на острове произошел коммунистический переворот.

Вышеупомянутая резолюция с 1992-го ежегодно принимается Генеральной ассамблеей ООН с большим перевесом голосов.

Согласно телеграмме Госдепа, целью лоббирования является продемонстрировать несогласие американской администрации, значительно уменьшив количество голосов "за" документ.

С момента возвращения на президентский пост в январе 2025-го Трамп удвоил санкции, вернул Кубу в перечень государств-спонсоров терроризма, ужесточил финансовые и туристические ограничения и ввел санкции против граждан третьих стран, принимающих кубинских врачей.

СПРАВКА. Резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер, то есть являются необязательными к исполнению. Вместе с тем такие документы выражают позицию государств-членов ООН по тем или иным вопросам.