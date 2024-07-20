Россия вербует на войну кубинцев: обещает щедрые выплаты и гражданство – Bloomberg
Россия продолжает вербовать для участия в войне против Украины кубинцев, несмотря на попытки правительства Кубы прекратить это. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова собеседника.
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По данным собеседника, кубинские "добровольцы" присоединяются к российской армии через неофициальные каналы. Общее количество вовлеченных в войну России в Украине "вероятно составляет небольшие сотни", отметил собеседник издания.
По его словам, присоединиться к войне побуждают кубинцев выплаты, предлагаемые российскими военными.
Некоторых из них также привлекает возможность получить российский паспорт после того, как в январе российский диктатор Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам стать гражданами России в обмен на военную службу, отметил собеседник.
- В октябре 2023 года сообщалось, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины и отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".
- 11 декабря CNN сообщило, что 15 000 непальцев присоединились к российской армии после того, как российское правительство объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ.
- 19 марта сообщалось, что Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины.
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