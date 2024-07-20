Росія вербує на війну кубинців: обіцяє щедрі виплати та громадянство – Bloomberg

За даними видання, кубинські "добровольці" приєднуються до російської армії через неофіційні канали

Іноземні бойовики (Фото: EPA)

Росія продовжує вербувати для участі у війні проти України кубинців, попри спроби уряду Куби припинити це. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовника.

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За даними співрозмовника, кубинські "добровольці" приєднуються до російської армії через неофіційні канали. Загальна кількість залучених у війну Росії в Україні "ймовірно, становить невеликі сотні", зазначив співрозмовник видання.

За його словами, долучитися до війни спонукають кубинців виплати, які пропонують російські військові.

Деяких з них також приваблює можливість отримати російський паспорт після того, як у січні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям стати громадянами Росії в обмін на військову службу, зазначив співрозмовник.

У жовтні 2023 року повідомлялося, що росіяни масово вербують кубинців для війни проти України та відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода".

11 грудня CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.

19 березня повідомлялося, що Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України.

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