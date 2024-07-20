Росія вербує на війну кубинців: обіцяє щедрі виплати та громадянство – Bloomberg
Росія продовжує вербувати для участі у війні проти України кубинців, попри спроби уряду Куби припинити це. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовника.
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За даними співрозмовника, кубинські "добровольці" приєднуються до російської армії через неофіційні канали. Загальна кількість залучених у війну Росії в Україні "ймовірно, становить невеликі сотні", зазначив співрозмовник видання.
За його словами, долучитися до війни спонукають кубинців виплати, які пропонують російські військові.
Деяких з них також приваблює можливість отримати російський паспорт після того, як у січні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям стати громадянами Росії в обмін на військову службу, зазначив співрозмовник.
- У жовтні 2023 року повідомлялося, що росіяни масово вербують кубинців для війни проти України та відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода".
- 11 грудня CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.
- 19 березня повідомлялося, що Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України.
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