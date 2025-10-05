США нарахували до 5000 кубинців, що воюють проти України – Reuters
Дональд Трамп (Ілюстративне фото: JIM LO SCALZO / EPA)

На боці РФ проти України воюють до 5000 кубинських найманців, свідчить внутрішня телеграма Державного департаменту США, з якою ознайомилась агенція Reuters.

За даними медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти резолюції ООН, яка закликає Вашингтон скасувати багаторічне ембарго стосовно Куби.

Читайте також
"Навіть равлик вже доповз би Польщі. А Росія переконує, що вона ведмідь", – Меттью Вітакер

Одним з пунктів цієї несекретної телеграми є те, що Куба та її диктатор Мігель Діас-Канель активно підтримують війну Росії проти України.

"Після Північної Кореї Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, в Україні воює 1000-5000 кубинців", – йдеться у документі.

Речник Держдепу відмовився надати додаткові деталі щодо найманців з Куби. Однак Вашингтон обізнаний про повідомлення стосовно того, що кубинці воюють разом із російськими військами в Україні.

"Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання як пішаків у російсько-українській війні", – зауважив чиновник.

За даними Reuters, останніми тижнями українські посадовці попередили американських парламентарів про зростаючий масштаб вербування Росією кубинських найманців для воєнних дій в Україні.

Голосування за цю резолюцію в ООН може мати політичну вагу, однак тільки американський Конгрес здатний скасувати ембарго проти Куби, введене після того, як у 1959 році на острові відбувся комуністичний переворот.

Вищезгадана резолюція з 1992-го щороку ухвалюється Генеральною асамблеєю ООН з великою перевагою голосів.

Згідно з телеграмою Держдепу, метою лобізму є продемонструвати незгоду американської адміністрації, значно зменшивши кількість голосів "за" документ.

З моменту повернення на президентську посаду у січні 2025-го Трамп подвоїв санкції, повернув Кубу до переліку держав-спонсорів тероризму, посилив фінансові та туристичні обмеження і ввів санкції проти громадян третіх країн, які приймають кубинських лікарів.

ДОВІДКА.
Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань.
  • У жовтні 2023 року Центр національного спротиву повідомив, що росіяни масово вербують кубинців для війни проти України та відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода".
  • У липні 2024-го співрозмовник агенції Bloomberg повідомив, що Росія продовжує вербувати для участі у війні проти України кубинців, попри спроби уряду країни припинити це.
кубаООНдональд трампнайманцігенасамблея оон