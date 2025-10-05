США нарахували до 5000 кубинців, що воюють проти України – Reuters

Адміністрація Трампа використовує тему підтримки Кубою російсько-української війни, лобіюючи проти однієї з резолюцій Генасамблеї ООН

Дональд Трамп (Ілюстративне фото: JIM LO SCALZO / EPA)

На боці РФ проти України воюють до 5000 кубинських найманців, свідчить внутрішня телеграма Державного департаменту США, з якою ознайомилась агенція Reuters.

За даними медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти резолюції ООН, яка закликає Вашингтон скасувати багаторічне ембарго стосовно Куби.

Одним з пунктів цієї несекретної телеграми є те, що Куба та її диктатор Мігель Діас-Канель активно підтримують війну Росії проти України.

"Після Північної Кореї Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, в Україні воює 1000-5000 кубинців", – йдеться у документі.

Речник Держдепу відмовився надати додаткові деталі щодо найманців з Куби. Однак Вашингтон обізнаний про повідомлення стосовно того, що кубинці воюють разом із російськими військами в Україні.

"Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання як пішаків у російсько-українській війні", – зауважив чиновник.

За даними Reuters, останніми тижнями українські посадовці попередили американських парламентарів про зростаючий масштаб вербування Росією кубинських найманців для воєнних дій в Україні.

Голосування за цю резолюцію в ООН може мати політичну вагу, однак тільки американський Конгрес здатний скасувати ембарго проти Куби, введене після того, як у 1959 році на острові відбувся комуністичний переворот.

Вищезгадана резолюція з 1992-го щороку ухвалюється Генеральною асамблеєю ООН з великою перевагою голосів.

Згідно з телеграмою Держдепу, метою лобізму є продемонструвати незгоду американської адміністрації, значно зменшивши кількість голосів "за" документ.

З моменту повернення на президентську посаду у січні 2025-го Трамп подвоїв санкції, повернув Кубу до переліку держав-спонсорів тероризму, посилив фінансові та туристичні обмеження і ввів санкції проти громадян третіх країн, які приймають кубинських лікарів.

ДОВІДКА. Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань. Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань.