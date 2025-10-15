"Хочу жить": В Україні загинуло близько 270 казахстанців, які воювали на боці Росії

Солдати Казахстану (Фото: picryl.com)

Росія продовжує вербувати громадян Казахстану для війни проти України. Наразі відомо про 270 загиблих або зниклих найманців Кремля, повідомляє проєкт "Хочу жить", опублікувавши список казахстанців.

За даними проєкту, цей список не є повним і вичерпним, адже реальна кількість загиблих і зниклих, ймовірно, в рази більша.

Наймолодшим із загиблих є Богомолов Андрій, 2005 року народження – на момент загибелі йому було 19 років. Найстаршим – Ялфімов Олександр, 64-річний найманець із 254-го мотострілецького полку.

Зазначається, що Кремль продовжує вербування громадян Казахстану для участі у війні як на території самої республіки, так і серед казахстанців, які проживають у Росії. Останніх шукають у в'язницях, а також серед трудових мігрантів та осіб, які нещодавно отримали російське громадянство.

За даними проєкту, в самому Казахстані російські вербувальники діють через пряму інтернет-рекламу і фіктивні агентства з працевлаштування, що пропонують "високооплачувану роботу в Росії".

За наявною інформацією, Росія поступово відмовляється від вербування в деяких "далеких" країнах, віддаючи перевагу набору людей у сусідніх державах, де нижчий мовний бар'єр.

14 жовтня "Хочу жить" повідомило, що проти України на боці Росії воюють 1338 громадян Білорусі, з них щонайменше 314 осіб уже загинули.