На фронті загинули щонайменше 314 громадян Білорусі, які воювали за Росію – "Хочу жити"
Проти України на боці Росії воюють 1338 громадян Білорусі, з них щонайменше 314 осіб уже загинули, бувши найманцями Кремля. Про це повідомив проєкт "Хочу жити".
"Нам вдалося встановити трагічну долю деяких із них – за нашими даними, майже кожен четвертий зі списку загинув. Одразу зазначимо: цей список не є повним. Ймовірно, реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша", – зазначили в проєкті.
Найстаршому із загиблих було 63 роки. Це Шкорник Василь Казимирович, який загинув через чотири місяці після підписання контракту. Наймолодший загиблий – Кореньков Михайло Миколайович, пропав безвісти у 18 років.
Повідомляють, що в середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим минає приблизно шість із половиною місяців. Найбільше загиблих служили в частинах 150-ї мотострілецької дивізії.
Багатьох білорусів завербували в російських в'язницях. Однак є й військовослужбовці 5-ї окремої бригади спеціального призначення з міста Мар'їна Гірка Мінської області.
"Російська влада приховує як власні втрати, так і загибель своїх найманців. Проте вже встановлені нами 314 загиблих – це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси", – зазначили в проєкті.
- У липні держсекретар США Рубіо повідомляв, що з початку 2025 року Росія втратила 100 000 солдатів убитими, Україна – менше.
- 1 серпня президент США Трамп повідомив, що втрати Росії перевищують українські приблизно в 14 разів за 2025 рік.
- 5 жовтня Reuters нарахувало до 500 кубинців, які воюють на боці Росії проти України. 12 жовтня влада Куби відкинули участь своїх солдатів у війні Росії проти України.
Коментарі (0)