На фронті загинули щонайменше 314 громадян Білорусі, які воювали за Росію – "Хочу жити"

Армія Білорусі (Ілюстративне фото: Міноборони республіки)

Проти України на боці Росії воюють 1338 громадян Білорусі, з них щонайменше 314 осіб уже загинули, бувши найманцями Кремля. Про це повідомив проєкт "Хочу жити".

"Нам вдалося встановити трагічну долю деяких із них – за нашими даними, майже кожен четвертий зі списку загинув. Одразу зазначимо: цей список не є повним. Ймовірно, реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша", – зазначили в проєкті.

Найстаршому із загиблих було 63 роки. Це Шкорник Василь Казимирович, який загинув через чотири місяці після підписання контракту. Наймолодший загиблий – Кореньков Михайло Миколайович, пропав безвісти у 18 років.

Повідомляють, що в середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим минає приблизно шість із половиною місяців. Найбільше загиблих служили в частинах 150-ї мотострілецької дивізії.

Багатьох білорусів завербували в російських в'язницях. Однак є й військовослужбовці 5-ї окремої бригади спеціального призначення з міста Мар'їна Гірка Мінської області.

"Російська влада приховує як власні втрати, так і загибель своїх найманців. Проте вже встановлені нами 314 загиблих – це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси", – зазначили в проєкті.