Рубіо: Росія з початку 2025 року втратила 100 000 солдатів убитими, Україна – менше
Росія втратила з початку 2025 року 100 000 військових саме вбитими. Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо на конференції АСЕАН у Малайзії.
"Важливо зазначити, що з січня цього року, наприклад, російська сторона втратила 100 000 солдатів – убитими, але не пораненими. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні", – сказав він.
Держсекретар наголосив, що президент США Дональд Трамп не любить війни та вважає їх "порожньою витратою грошей і життів". Тому він прагне того, щоб війни припинилися і має намір зробити все можливе, щоб покласти край війні в Україні та іншим конфліктам.
"Ми розуміємо, що подібні речі вимагають часу і терпіння, але нас також засмучує відсутність прогресу. І ми сподіваємося, що, ґрунтуючись на сьогоднішній та подальших подіях, ми отримаємо більше ясності щодо позиції та пріоритетів Росії у цьому відношенні та зможемо почати домагатися прогресу", – сказав Рубіо і зазначив, що це непросто.
- У квітні в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що РФ втрачає майже 150 військових за квадратний кілометр на сході.
- 5 липня Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе закінчити війну РФ проти України Ці слова пролунали після неодноразових обіцянок досягти миру "за 24 години", а потім "за 100 днів".
- 9 липня CNN опублікувало аудіо, на якому Трамп каже, що погрожував Путіну "розбомбити до біса Москву".