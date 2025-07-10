Рубіо: Росія з початку 2025 року втратила 100 000 солдатів убитими, Україна – менше

Рубіо заявив, що Трамп не любить війни і хоче швидше завершити конфлікт в Україні, але від Росії немає прогресу

Марко Рубіо (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Росія втратила з початку 2025 року 100 000 військових саме вбитими. Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо на конференції АСЕАН у Малайзії.

"Важливо зазначити, що з січня цього року, наприклад, російська сторона втратила 100 000 солдатів – убитими, але не пораненими. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні", – сказав він.

Держсекретар наголосив, що президент США Дональд Трамп не любить війни та вважає їх "порожньою витратою грошей і життів". Тому він прагне того, щоб війни припинилися і має намір зробити все можливе, щоб покласти край війні в Україні та іншим конфліктам.

"Ми розуміємо, що подібні речі вимагають часу і терпіння, але нас також засмучує відсутність прогресу. І ми сподіваємося, що, ґрунтуючись на сьогоднішній та подальших подіях, ми отримаємо більше ясності щодо позиції та пріоритетів Росії у цьому відношенні та зможемо почати домагатися прогресу", – сказав Рубіо і зазначив, що це непросто.