На фронте погибли минимум 314 граждан Беларуси, которые воевали за Россию – "Хочу жить"
Против Украины на стороне России воюют 1338 граждан Беларуси, из них минимум 314 человек уже погибли, будучи наемниками Кремля. Об этом сообщил проект "Хочу жить".
"Нам удалось установить трагическую судьбу некоторых из них – по нашим данным, почти каждый четвертый из списка погиб. Сразу отметим: этот список не является полным. Вероятно, реальное число погибших и пропавших без вести белорусов значительно больше", – отметили в проекте.
Самому старшему из погибших было 63 года. Это Шкорник Василий Казимирович, который погиб через четыре месяца после подписания контракта. Самый младший погибший – Кореньков Михаил Николаевич, пропал без вести в 18 лет.
Сообщается, что в среднем от момента подписания контракта до признания погибшим проходит около шести с половиной месяцев. Больше всего погибших служили в частях 150-й мотострелковой дивизии.
Многих белорусов завербовали в российских тюрьмах. Однако есть и военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения из города Марьина Горка Минской области.
"Российские власти скрывают как собственные потери, так и гибель своих наемников. Тем не менее, уже установленные нами 314 погибших — это огромная цифра для любой страны. Для сравнения: за десять лет Афганской войны погибло 723 белоруса", – отметили в проекте.
- В июле госсекретарь США Рубио сообщал, что с начала 2025 года Россия потеряла 100 000 солдат убитыми, Украина – меньше.
- 1 августа президент США Трамп сообщил, что потери России превышают украинские примерно в 14 раз за 2025 год.
- 5 октября Reuters насчитало до 500 кубинцев, которые воюют на стороне России против Украины. 12 октября власти Кубы отвергли участие своих солдат в войне России против Украины.
