Куба отвергла участие своих солдат в войне России против Украины

МИД Кубы "категорически отвергает" данные о том, что граждане страны воевали на территории Украины

Армия Кубы (Иллюстративное фото: EPA/Alejandro Ernesto)

Куба отвергла заявления о том, что граждане страны принимают участие в войне России против Украины на чьей-либо стороне. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Республики Куба.

Правительство Кубы назвало подобные заявления, которые якобы распространяет правительство США и ряд медиа с 2023 года, лживыми и "клеветническими".

"Правительство Кубы категорически подтверждает, что Куба не принимает участия в вооруженном конфликте в Украине и не направляет в него своих военнослужащих ни там, ни в какой-либо другой стране", – сказано в заявлении.

