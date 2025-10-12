Куба отвергла участие своих солдат в войне России против Украины
Куба отвергла заявления о том, что граждане страны принимают участие в войне России против Украины на чьей-либо стороне. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Республики Куба.
Правительство Кубы назвало подобные заявления, которые якобы распространяет правительство США и ряд медиа с 2023 года, лживыми и "клеветническими".
"Правительство Кубы категорически подтверждает, что Куба не принимает участия в вооруженном конфликте в Украине и не направляет в него своих военнослужащих ни там, ни в какой-либо другой стране", – сказано в заявлении.
