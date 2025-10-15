Украина в 2026 году может произвести 20 млн БпЛА различных типов – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

При наличии необходимого финансирования украинская промышленность в следующем году может изготовить до 20 млн беспилотников. Об этом на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"В 2026 году мы сможем производить 20 млн FPV-, ISR- и других дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это "экономически эффективные, быстрые и проверенные в бою решения".

Министр обороны поблагодарил Великобританию за активное сотрудничество в сфере дронов-перехватчиков и за поставку 85 000 беспилотников в этом году.