"Видим определенные успехи". Германия даст 400 млн евро на дальнобойные дроны для Украины

В 2025 году Германия окажет Украине поддержку объемом около 9 млрд евро, заявил Борис Писториус

Борис Писториус (Фото: Минобороны)

Германия предоставит 400 млн евро, что эквивалентно $465 млн, на дальнобойные беспилотники для Украины. Об этом на брифинг по результатам заседания "Рамштайна" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия предоставляет 400 млн евро на закупку беспилотников большой дальности. Это помогает Украине поражать российские логистические объекты за пределами линии фронта. Мы видим определенные успехи", – сказал глава немецкого Минобороны.

Он констатировал, что в России наблюдается нехватка продовольствия, что влияет и на ее войско.

По словам Писториуса, российскому диктатору Владимиру Путину все сложнее дома представлять эту войну как успешную.

Также министр отметил, что Германия в этом году оказывает Украине поддержку объемом около 9 млрд евро. Он упомянул анонсированный на заседании пакет поддержки на 2 млрд евро, который сейчас готовится.