Германия выделит военную помощь Украине на 2 млрд евро: что туда войдет
Борис Писториус (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Германия выделит очередные пакеты военной помощи Украине стоимостью более 2 млрд евро ($2,3 млрд). Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает ntv.

По его словам, помощь будет использована преимущественно для усиления противовоздушной обороны Украины от российских атак.

Пакет на сумму $500 млн включает ракеты к системам Patriot, радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские ракеты и боеприпасы.

Германия также предоставит две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T вместе с большим количеством управляемых ракет.

Помощь также включает противотанковое оружие, средства связи и современное стрелковое оружие.

"События на поле боя в Украине должны укрепить нашу решимость продолжать поддерживать Украину", — заявил Писториус.

Глава немецкого Минобороны обосновал продолжение поддержки ситуацией на поле боя. Россия, по его словам, не проявляет намерения прекратить войну и пытается скрыть свои неудачи, атакуя украинские города. Он отметил, что украинские Вооруженные Силы заметно замедляют наступление России.

