Німеччина виділить військову допомогу Україні на 2 млрд євро: що туди увійде
Борис Пісторіус (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Німеччина виділить чергові пакети військової допомоги Україні вартістю понад 2 млрд євро ($2,3 млрд). Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає ntv.

За його словами, допомога буде використана переважно для посилення протиповітряної оборони України від російських атак.

Пакет на суму $500 млн містить ракети до систем Patriot, радіолокаційні системи, високоточні артилерійські ракети та боєприпаси.

Німеччина також надасть дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T разом із великою кількістю керованих ракет.

Допомога також передбачає протитанкову зброю, засоби зв'язку та сучасну стрілецьку зброю.

"Події на полі бою в Україні повинні зміцнити нашу рішучість продовжувати підтримувати Україну", – заявив Пісторіус.

Глава німецького Міноборони обґрунтував продовження підтримки ситуацією на полі бою. Росія, за його словами, не виявляє наміру припинити війну і намагається приховати свої невдачі, атакуючи українські міста. Він зазначив, що українські Збройні Сили помітно уповільнюють наступ Росії.

війнаНімеччинавійськова допомогарамштайн