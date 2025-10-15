Німеччина виділить військову допомогу Україні на 2 млрд євро: що туди увійде

Нова допомога від Німеччини буде використана переважно для посилення ППО України, заявив Борис Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Німеччина виділить чергові пакети військової допомоги Україні вартістю понад 2 млрд євро ($2,3 млрд). Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає ntv.

За його словами, допомога буде використана переважно для посилення протиповітряної оборони України від російських атак.

Пакет на суму $500 млн містить ракети до систем Patriot, радіолокаційні системи, високоточні артилерійські ракети та боєприпаси.

Німеччина також надасть дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T разом із великою кількістю керованих ракет.

Допомога також передбачає протитанкову зброю, засоби зв'язку та сучасну стрілецьку зброю.

"Події на полі бою в Україні повинні зміцнити нашу рішучість продовжувати підтримувати Україну", – заявив Пісторіус.

Глава німецького Міноборони обґрунтував продовження підтримки ситуацією на полі бою. Росія, за його словами, не виявляє наміру припинити війну і намагається приховати свої невдачі, атакуючи українські міста. Він зазначив, що українські Збройні Сили помітно уповільнюють наступ Росії.

13 жовтня стало відомо, що Німеччина витратить 7 млрд євро на бронетехніку в межах переозброєння.

Також країна планує інвестувати 10 млрд євро у різні військові дрони протягом найближчих років.