"Бачимо певні успіхи". Німеччина дасть 400 млн євро на далекобійні дрони для України

У 2025 році Німеччина надасть Україні підтримку обсягом близько 9 млрд євро, заявив Борис Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: Міноборони)

Німеччина надасть 400 млн євро, що еквівалентно $465 млн, на далекобійні дрони для України. Про це на брифінгу за результатами засідання "Рамштайну" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю безпілотників великої дальності. Це допомагає Україні уражати російські логістичні об’єкти за межами лінії фронту. Ми бачимо певні успіхи", – сказав очільник німецького Міноборони.

Він констатував, що в Росії спостерігається нестача продовольства, що впливає й на її військо.

За словами Пісторіуса, російському диктатору Володимиру Путіну дедалі складніше вдома представляти цю війну як успішну.

Також міністр зазначив, що Німеччина цього року надає Україні підтримку обсягом близько 9 млрд євро. Він згадав анонсований на засіданні пакет підтримки на 2 млрд євро, що наразі готується.