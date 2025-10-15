Гегсет пригрозив Росії. Пообіцяв такий внесок, який зможуть зробити тільки США

Піт Гегсет (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Сполучені Штати разом із союзниками готові вжити кроків, щоб примусити Росію заплатити за свою агресію проти України. З відповідною заявою на засіданні Контактної групи з питань оборони України виступив очільник Пентагону Піт Гегсет, передає агентство Bloomberg.

За його словами, США продовжать виконувати свої зобов'язання перед Альянсом, але також очікують, що інші країни зміцнять свою обороноздатність.

Гегсет зазначив, що Вашингтон ясно розуміє, що найбільш ефективними засобами стримування російської агресії є: по-перше, смертоносне, боєздатне й очолюване Європою НАТО, і, по-друге, боєздатна українська армія, здатна захистити себе і тим самим продовжувати стримувати російську агресію.

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо в короткостроковій перспективі не буде шляху до миру, то США разом із нашими союзниками зроблять необхідні кроки, щоб змусити Росію заплатити за її агресію. Якщо нам доведеться піти на цей крок, Військове міністерство США готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити тільки Сполучені Штати", – наголосив Гегсет.

Виступаючи після міністра оборони України Дениса Шмигаля, очільник Пентагону заявив, що США продовжать робити свій внесок, але європейські союзники мають взяти на себе основну відповідальність за оборону континенту. Він похвалив союзників за збільшення інвестицій у власні оборонні витрати та допомогу Україні.

Також він привітав ініціативу PURL та закликав усі країни Альянсу зробити свій внесок у зусилля щодо озброєння Києва, заявивши, що "безбілетників бути не повинно".

Він схарактеризував ініціативу щодо постачання зброї Україні таким чином: "Європа платить, США постачають, НАТО постачає".