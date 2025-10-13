Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 15 жовтня

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 жовтня. Про це повідомила пресслужба НАТО.

Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Зустріч відбудеться на рівні міністрів оборони.

В Альянсі уточнили, що захід почнеться о 15:00 (16:00 за київським часом). А на 17:00 (18:00 за київським часом) заплановані виступи генерального секретаря НАТО Марка Рютте та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Також цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що 13 жовтня Шмигаль доповів йому щодо підготовки нового "Рамштайну". Він додав, що зустріч відбудеться уже в середу.

За словами Зеленського, пріоритети України – це протиповітряна оборона, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, а й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання.

Також цього самого дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться міністерська зустріч членів Альянсу та Рада Україна-НАТО.