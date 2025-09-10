"Підтримка ставатиме сильнішою". Шмигаль підбив підсумки ювілейного "Рамштайну"
Під час 30-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала сигнал про те, що підтримка триватиме та ставатиме сильнішою. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за результатами засідання, яке відбулося 9 вересня.
Глава Міноборони озвучив перелік ключових домовленостей, досягнутих напередодні. З Європейським Союзом:
→ зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано;
→ можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України;
→ інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE;
→ наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.
З Німеччиною:
→ передання двох систем Patriot;
→ внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 млн євро;
→ фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.
З Великою Британією є домовленість щодо фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.
З Норвегією:
→ виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році;
→ завершення контрактування дронів-перехоплювачів;
→ постачання озброєння для української бригади, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск у роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.
З Данією є домовленість про початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.
З Канадою:
→ фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів.
→ 220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги;
→ 165 млн доларів на розвиток "коаліцій спроможностей".
Крім цього, за словами Шмигаля, Швеція завершила роботу над 20-м пакетом допомоги, Люксембург пообіцяв долучитися до ініціативи PURL, а Іспанія – передати боєприпаси до систем протиповітряної оборони IRIS-T.
З Литвою домовилися про:
→ внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 млн євро;
→ виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть постачені Німеччиною.
З Чехією:
→ постачання понад 1 млн боєприпасів у 2025 році;
→ передання понад 80 одиниць техніки;
→ підготовка пакета допомоги на 61 млн євро;
→ підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.
З Бельгією:
→ спрямування 100 млн євро на ініціативу PURL.
→ підготовка нового пакета військової допомоги.
З Нідерландами:
→ допомога у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року;
→ 450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні;
→ інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.
З Польщею:
→ підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром;
→ передання 10 000 снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.
З Латвією:
→ передання пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро;
→ внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 млн євро;
→ постачання БТР Patria для української бригади.
З Францією:
→ прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів;
→ передання літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.
- 9 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина уклала контракти з підприємствами ОПК на 300 млн євро з метою виробництва далекобійних дронів для ЗСУ.
- Гілі оголосив, що Британія планує виготовити та передати Києву "тисячі" далекобійних безпілотників.
