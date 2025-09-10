"Підтримка ставатиме сильнішою". Шмигаль підбив підсумки ювілейного "Рамштайну"

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Під час 30-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала сигнал про те, що підтримка триватиме та ставатиме сильнішою. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за результатами засідання, яке відбулося 9 вересня.

Глава Міноборони озвучив перелік ключових домовленостей, досягнутих напередодні. З Європейським Союзом:

→ зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано;

→ можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України;

→ інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE;

→ наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.

З Німеччиною:

→ передання двох систем Patriot;

→ внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 млн євро;

→ фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.

З Великою Британією є домовленість щодо фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

З Норвегією:

→ виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році;

→ завершення контрактування дронів-перехоплювачів;

→ постачання озброєння для української бригади, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск у роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

З Данією є домовленість про початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

З Канадою:

→ фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів.

→ 220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги;

→ 165 млн доларів на розвиток "коаліцій спроможностей".

Крім цього, за словами Шмигаля, Швеція завершила роботу над 20-м пакетом допомоги, Люксембург пообіцяв долучитися до ініціативи PURL, а Іспанія – передати боєприпаси до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

З Литвою домовилися про:

→ внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 млн євро;

→ виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть постачені Німеччиною.

З Чехією:

→ постачання понад 1 млн боєприпасів у 2025 році;

→ передання понад 80 одиниць техніки;

→ підготовка пакета допомоги на 61 млн євро;

→ підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

З Бельгією:

→ спрямування 100 млн євро на ініціативу PURL.

→ підготовка нового пакета військової допомоги.

З Нідерландами:

→ допомога у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року;

→ 450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні;

→ інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

З Польщею:

→ підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром;

→ передання 10 000 снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

З Латвією:

→ передання пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро;

→ внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 млн євро;

→ постачання БТР Patria для української бригади.

З Францією:

→ прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів;

→ передання літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.