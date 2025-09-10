"Поддержка будет становиться сильнее". Шмыгаль подвел итоги юбилейного "Рамштайна"

Министр обороны анонсировал поставки Украине 10 000 артиллерийских снарядов от Польши в течение недели

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

Во время 30-го заседания в формате "Рамштайн" Украина получила сигнал о том, что поддержка будет продолжаться и становиться сильнее. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по результатам заседания, которое состоялось 9 сентября.

Глава Минобороны озвучил перечень ключевых договоренностей, достигнутых накануне. С Европейским Союзом:

→ обязательство передать 2 млн боеприпасов – 80% от этого показателя уже собрано;

→ возможность направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины;

→ инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE;

→ приближение 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре на поддержку Украины.

С Германией:

→ передача двух систем Patriot;

→ вклад в инициативу PURL в размере 500 млн евро;

→ финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на 300 млн евро.

С Великобританией есть договоренность о финансировании нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Британии и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.

С Норвегией:

→ выделение $8 млрд на поддержку Украины в 2026 году;

→ завершение контрактирования дронов-перехватчиков;

→ поставки вооружения для украинской бригады, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих.

С Данией есть договоренность о начале работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.

С Канадой:

→ финансирование инициативы PURL в размере 500 млн долларов.

→ 220 млн долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи;

→ 165 млн долларов на развитие "коалиций возможностей".

Кроме того, по словам Шмыгаля, Швеция завершила работу над 20-м пакетом помощи, Люксембург пообещал присоединиться к инициативе PURL, а Испания – передать боеприпасы к системам противовоздушной обороны IRIS-T.

С Литвой договорились о:

→ вкладе в инициативу PURL в размере 30 млн евро;

→ выделении 30 млн евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.

С Чехией:

→ поставка более 1 млн боеприпасов в 2025 году;

→ передача более 80 единиц техники;

→ подготовка пакета помощи на 61 млн евро;

→ подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16.

С Бельгией:

→ направление 100 млн евро на инициативу PURL.

→ подготовка нового пакета военной помощи.

С Нидерландами:

→ помощь в размере 1,2 млрд евро до конца года;

→ 450 млн евро на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине;

→ инвестиции в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры.

С Польшей:

→ подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже в скором времени;

→ передача 10 000 снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.

С Латвией:

→ передача пакета поддержки объемом 2,5 млн евро;

→ вклад в инициативу PURL в размере 5 млн евро;

→ поставки БТР Patria для украинской бригады.

С Францией:

→ ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов;

→ передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.