"Поддержка будет становиться сильнее". Шмыгаль подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
Во время 30-го заседания в формате "Рамштайн" Украина получила сигнал о том, что поддержка будет продолжаться и становиться сильнее. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по результатам заседания, которое состоялось 9 сентября.
Глава Минобороны озвучил перечень ключевых договоренностей, достигнутых накануне. С Европейским Союзом:
→ обязательство передать 2 млн боеприпасов – 80% от этого показателя уже собрано;
→ возможность направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины;
→ инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE;
→ приближение 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре на поддержку Украины.
С Германией:
→ передача двух систем Patriot;
→ вклад в инициативу PURL в размере 500 млн евро;
→ финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на 300 млн евро.
С Великобританией есть договоренность о финансировании нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Британии и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.
С Норвегией:
→ выделение $8 млрд на поддержку Украины в 2026 году;
→ завершение контрактирования дронов-перехватчиков;
→ поставки вооружения для украинской бригады, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих.
С Данией есть договоренность о начале работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.
С Канадой:
→ финансирование инициативы PURL в размере 500 млн долларов.
→ 220 млн долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи;
→ 165 млн долларов на развитие "коалиций возможностей".
Кроме того, по словам Шмыгаля, Швеция завершила работу над 20-м пакетом помощи, Люксембург пообещал присоединиться к инициативе PURL, а Испания – передать боеприпасы к системам противовоздушной обороны IRIS-T.
С Литвой договорились о:
→ вкладе в инициативу PURL в размере 30 млн евро;
→ выделении 30 млн евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.
С Чехией:
→ поставка более 1 млн боеприпасов в 2025 году;
→ передача более 80 единиц техники;
→ подготовка пакета помощи на 61 млн евро;
→ подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16.
С Бельгией:
→ направление 100 млн евро на инициативу PURL.
→ подготовка нового пакета военной помощи.
С Нидерландами:
→ помощь в размере 1,2 млрд евро до конца года;
→ 450 млн евро на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине;
→ инвестиции в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры.
С Польшей:
→ подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже в скором времени;
→ передача 10 000 снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.
С Латвией:
→ передача пакета поддержки объемом 2,5 млн евро;
→ вклад в инициативу PURL в размере 5 млн евро;
→ поставки БТР Patria для украинской бригады.
С Францией:
→ ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов;
→ передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.
- 9 сентября Писториус заявил, что Германия заключила контракты с предприятиями ОПК на 300 млн евро с целью производства дальнобойных дронов для ВСУ.
- Хили объявил, что Британия планирует изготовить и передать Киеву "тысячи" дальнобойных беспилотников.
