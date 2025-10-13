Следующее заседание "Рамштайн" состоится 15 октября

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

31-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча состоится на уровне министров обороны.

В Альянсе уточнили, что мероприятие начнется в 15:00 (16:00 по киевскому времени). А на 17:00 (18:00 по киевскому времени) запланированы выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Также эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что 13 октября Шмыгаль доложил ему о подготовке нового "Рамштайна". Он добавил, что встреча состоится уже в среду.

По словам Зеленского, приоритеты Украины – это противовоздушная оборона, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка.

Также в этот же день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится министерская встреча членов Альянса и Совет Украина-НАТО.