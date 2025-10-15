Politico: Трамп "оптимістично" налаштований щодо миру в Україні після угоди на Близькому Сході

Диктатор РФ "відкидав щедрі пропозиції про мир, які були б вигідні Росії", заявив посадовець Білого дому

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп "оптимістично" налаштований щодо можливості досягнення миру у війні Росії проти України після успішного обміну заручниками на Близькому Сході. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного співрозмовника в Білому домі.

Трамп часто скаржився, що російсько-українську війну врегулювати набагато складніше, ніж він спочатку думав, але цей підхід може змінитися тепер, коли адміністрація сповнена надій після успіху на Близькому Сході.

"Президент Трамп давно висловлював своє бажання покласти край війні Росії проти України, так само як він звільнив заручників і поклав край війні між Ізраїлем і ХАМАС", – сказав посадовець Білого дому.

Співрозмовник додав, що Росія має бути мотивована до того, щоб сісти за стіл переговорів з огляду на її військове й економічне становище.

"Як заявив президент [Трамп], війна йде не за планом для Росії, чия економіка занепадає і яка і далі втрачає тисячі життів, не отримуючи практично ніяких земель. Якби вони були розумнішими, вони б більш наполегливо домагалися угоди про припинення війни, яка завдала значної шкоди репутації Росії, припиненню вбивств і поверненню країни на правильний шлях", – акцентував представник Білого дому.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін неодноразово "відкидав щедрі пропозиції про мир, які були б вигідні Росії".

"Президент зберігає оптимізм і вірить, що йому вдасться переконати обидві сторони припинити безглузді вбивства", – сказав співрозмовник.

Прорив Трампа на Близькому Сході, можливо, зміцнив його дипломатичну впевненість у своїх силах, але досі Росія практично не реагувала на його миротворчі зусилля, констатували журналісти.

Медіа нагадало, що у п'ятницю, 17 жовтня, у Трампа запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським, яка є частиною скоординованих зусиль українців, спрямованих на перемикання уваги адміністрації з Близького Сходу на Росію.

Американські та українські офіційні особи проведуть двосторонні переговори перед зустріччю в Білому домі, зазначили журналісти.