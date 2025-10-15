Politico: Трамп "оптимистично" настроен относительно мира в Украине после сделки по Газе

Диктатор РФ "отвергал щедрые предложения о мире, которые были бы выгодны России", заявил чиновник Белого дома

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп "оптимистично" настроен относительно возможности достижения мира в войне России против Украины после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного собеседника в Белом доме.

Трамп часто жаловался, что российско-украинскую войну урегулировать гораздо сложнее, чем он изначально думал, но этот подход может измениться теперь, когда администрация полна надежд после успеха на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп давно выражал свое желание положить конец войне России против Украины, так же как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС", – сказал чиновник Белого дома.

Собеседник добавил, что Россия должна быть мотивирована к тому, чтобы сесть за стол переговоров, учитывая ее военное и экономическое положение.

"Как заявил президент [Трамп], война идет не по плану для России, чья экономика приходит в упадок и которая продолжает терять тысячи жизней, не получая практически никаких земель. Если бы они были умнее, они бы более настойчиво добивались соглашения о прекращении войны, которая нанесла значительный ущерб репутации России, прекращению убийств и возвращению страны на правильный путь", – акцентировал представитель Белого дома.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин неоднократно "отвергал щедрые предложения о мире, которые были бы выгодны России".

"Президент сохраняет оптимизм и верит, что ему удастся убедить обе стороны прекратить бессмысленные убийства", – сказал собеседник.

Прорыв Трампа на Ближнем Востоке, возможно, укрепил его дипломатическую уверенность в своих силах, но до сих пор Россия практически не реагировала на его миротворческие усилия, констатировали журналисты.

Медиа напомнило, что в пятницу, 17 октября, у Трампа запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, которая является частью скоординированных усилий украинцев, направленных на переключение внимания администрации с Ближнего Востока на Россию.

Американские и украинские официальные лица проведут двусторонние переговоры перед встречей в Белом доме, отметили журналисты.