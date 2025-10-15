Хегсет пригрозил России. Пообещал такой вклад, который смогут сделать только США

Пит Хегсет (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы предпринять шаги, чтобы заставить Россию заплатить за свою агрессию против Украины. С соответствующим заявлением на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины выступил глава Пентагона Пит Хегсет, передает агентство Bloomberg.

По его словам, США продолжат выполнять свои обязательства перед Альянсом, но также ожидают, что другие страны укрепят свою обороноспособность.

Хегсет отметил, что Вашингтон ясно понимает, что наиболее эффективными средствами сдерживания российской агрессии являются: во-первых, смертоносное, боеспособное и возглавляемое Европой НАТО, и, во-вторых, боеспособная украинская армия, способная защитить себя и тем самым продолжать сдерживать российскую агрессию.

"Если эта война не закончится, если в краткосрочной перспективе не будет пути к миру, то США вместе с нашими союзниками сделают необходимые шаги, чтобы заставить Россию заплатить за ее агрессию. Если нам придется пойти на этот шаг, Военное министерство США готово сделать свой вклад так, как это могут сделать только Соединенные Штаты", – подчеркнул Хегсет.

Выступая после министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, глава Пентагона заявил, что США продолжат делать свой вклад, но европейские союзники должны взять на себя основную ответственность за оборону континента. Он похвалил союзников за увеличение инвестиций в собственные оборонные расходы и помощь Украине.

Также он приветствовал инициативу PURL и призвал все страны Альянса сделать свой вклад в усилия по вооружению Киева, заявив, что "безбилетников быть не должно".

Он охарактеризовал инициативу по поставкам оружия Украине следующим образом: "Европа платит, США поставляют, НАТО поставляет".