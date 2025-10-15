Україна у 2026 році може виробити 20 млн БпЛА різних типів – Шмигаль
За наявності необхідного фінансування українська промисловість у наступному році може виготовити до 20 млн безпілотників. Про це на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"У 2026 році ми зможемо виробляти 20 млн FPV-, ISR- та інших дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування", – сказав Шмигаль.
Він додав, що це "економічно ефективні, швидкі й перевірені в бою рішення".
Міністр оборони подякував Великій Британії за активну співпрацю у сфері дронів-перехоплювачів та за постачання 85 000 безпілотників цього року.
- У липні 2025 року тодішній міністр оборони Умєров заявляв, що український оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти до 10 млн безпілотників на рік.
