За пів року Британія поставила в Україну понад 85 000 дронів – міністр Гілі
Велика Британія за шість місяців 2025 року поставила Україні понад 85 000 військових дронів. Про це сказав британський міністр оборони Джон Гілі на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 жовтня.
Також міністр зазначив, що від початку року Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання дронів для Сил оборони, включаючи FPV-дрони.
Гілі заявив союзникам, що потрібно збільшити виробництво БпЛА, щоб перевершити ескалацію диктатора Росії Володимира Путіна.
"Відповіддю на небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі має бути нарощування нашого виробництва безпілотників та зміцненню протиповітряної оборони НАТО. Велика Британія посилює підтримку України", – наголосив міністр.
- 11 вересня повідомлялося, що Британія почне виробляти дрони-перехоплювачі для України. Виготовляти планують "тисячами".
- 11 жовтня Україна та Британія підписали угоду щодо партнерства у сфері оборонних технологій. Сторони домовилися про спільне виробництво артилерії і запуск LYRA.
Коментарі (0)