За пів року Британія поставила в Україну понад 85 000 дронів – міністр Гілі

Британія вклала 600 млн фунтів стерлінгів у те, щоб прискорити постачання БпЛА Україні

Джон Гілі (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Велика Британія за шість місяців 2025 року поставила Україні понад 85 000 військових дронів. Про це сказав британський міністр оборони Джон Гілі на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 жовтня.

Також міністр зазначив, що від початку року Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання дронів для Сил оборони, включаючи FPV-дрони.

Гілі заявив союзникам, що потрібно збільшити виробництво БпЛА, щоб перевершити ескалацію диктатора Росії Володимира Путіна.

"Відповіддю на небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі має бути нарощування нашого виробництва безпілотників та зміцненню протиповітряної оборони НАТО. Велика Британія посилює підтримку України", – наголосив міністр.