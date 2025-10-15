За полгода Британия поставила в Украину более 85 000 дронов – министр Гили

Британия вложила 600 млн фунтов стерлингов в то, чтобы ускорить поставки БпЛА Украине

Джон Гили (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Великобритания за шесть месяцев 2025 года поставила Украине более 85 000 военных дронов. Об этом сказал британский министр обороны Джон Гили на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 октября.

Также министр отметил, что с начала года Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок дронов для Сил обороны, включая FPV-дроны.

Гили заявил союзникам, что нужно увеличить производство БпЛА, чтобы превзойти эскалацию диктатора России Владимира Путина.

"Ответом на опасную эскалацию Путина в Украине и по всей Европе должно быть наращивание нашего производства беспилотников и укрепление противовоздушной обороны НАТО. Великобритания усиливает поддержку Украины", – подчеркнул министр.