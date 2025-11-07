На Одещині "шахеди" атакували енергетику, в Чугуєві – СТО і пошту: фото, відео

Росія знову била по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах на Одещині і Харківщині

Фото: ДСНС Одеської області

У ніч проти 7 листопада Росія атакувала ударними дронами Одеську і Харківську області, внаслідок чого є пошкодження, виникли пожежі. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одеській області ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру – є влучання.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення й адмінбудівля. Рятувальники згасили всі пожежі, минулося без постраждалих.

У Чугуєві на Харківщині внаслідок влучань безпілотників загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.

Полум’я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники локалізували пожежу.

Загалом РФ атакувала три громади Харківської області.

У Вільхуватській громаді ворожий БпЛА влучив у дах чотириповерхового житлового будинку, пошкодивши 20 квартир. Також пошкоджено сусідній будинок.

У Великобурлуцькій громаді зафіксовано влучання у приватний житловий будинок, виникла пожежа.

У Шевченківській громаді через атаку РФ сталося пожежа на території сільськогосподарського підприємства.