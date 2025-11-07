Росія вгатила КАБами по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки і дитсадок – фото

Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 7 листопада Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено будинки й дитсадок. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров і секретарка міськради Регіна Харченко.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та будівлю одного з дитячих садків. Минулося без постраждалих.

В ефірі телемарафону Федоров уточнив, що близько 00:30 росіяни почали бити по Запорізькій області керованими авіабомбами, намагаючись поцілити по передмістю і самому Запоріжжю, а також по критичній інфраструктурі. Проте успіху не мали.