Россия ударила КАБами по Запорожью: повреждены многоэтажки и детсад – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 7 ноября Россия атаковала Запорожье, в результате чего повреждены дома и детсад. Об этом сообщили глава областной военной администрации Иван Федоров и секретарь горсовета Регина Харченко.
В результате российских ударов повреждены четыре многоэтажных дома и здание одного из детских садов. Обошлось без пострадавших.
В эфире телемарафона Федоров уточнил, что около 00:30 россияне начали бить по Запорожской области управляемыми авиабомбами, пытаясь попасть по пригороду и самому Запорожью, а также по критической инфраструктуре. Однако – безуспешно.
- В ночь на 2 ноября Россия атаковала Запорожье, в результате чего почти 58 000 абонентов остались без электроэнергии.
