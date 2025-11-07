Россия ударила КАБами по Запорожью: повреждены многоэтажки и детсад – фото

Оккупанты пытались ударить по критической инфраструктуре Запорожья, однако целей достичь не смогли

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 7 ноября Россия атаковала Запорожье, в результате чего повреждены дома и детсад. Об этом сообщили глава областной военной администрации Иван Федоров и секретарь горсовета Регина Харченко.

В результате российских ударов повреждены четыре многоэтажных дома и здание одного из детских садов. Обошлось без пострадавших.

В эфире телемарафона Федоров уточнил, что около 00:30 россияне начали бить по Запорожской области управляемыми авиабомбами, пытаясь попасть по пригороду и самому Запорожью, а также по критической инфраструктуре. Однако – безуспешно.