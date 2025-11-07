В Одесской области "шахеды" атаковали энергетику, в Чугуеве – СТО и почту: фото, видео
В ночь на 7 ноября Россия атаковала ударными дронами Одесскую и Харьковскую области, в результате чего есть повреждения, возникли пожары. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В Одесской области враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру – есть попадания.
В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Спасатели потушили все пожары, обошлось без пострадавших.
В Чугуеве Харьковской области в результате попаданий беспилотников загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения.
Пламя охватило около 2000 кв. м, но спасатели локализовали пожар.
Всего РФ атаковала три громады Харьковской области.
В Ольховатской громаде вражеский БпЛА попал в крышу четырехэтажного жилого дома, повредив 20 квартир. Также поврежден соседний дом.
В Великобурлукской громаде зафиксировано попадание в частный жилой дом, возник пожар.
В Шевченковской громаде из-за атаки РФ произошел пожар на территории сельскохозяйственного предприятия.
- Также в ночь на 7 ноября Россия атаковала КАБами Запорожье, в результате чего повреждены дома и детсад. Оккупанты пытались попасть по критической инфраструктуре, однако безуспешно.
