В Одесской области "шахеды" атаковали энергетику, в Чугуеве – СТО и почту: фото, видео

Россия снова била по критической инфраструктуре и гражданским объектам в Одесской и Харьковской областях

Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 7 ноября Россия атаковала ударными дронами Одесскую и Харьковскую области, в результате чего есть повреждения, возникли пожары. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Одесской области враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру – есть попадания.

В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Спасатели потушили все пожары, обошлось без пострадавших.

В Чугуеве Харьковской области в результате попаданий беспилотников загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения.

Пламя охватило около 2000 кв. м, но спасатели локализовали пожар.

Всего РФ атаковала три громады Харьковской области.

В Ольховатской громаде вражеский БпЛА попал в крышу четырехэтажного жилого дома, повредив 20 квартир. Также поврежден соседний дом.

В Великобурлукской громаде зафиксировано попадание в частный жилой дом, возник пожар.

В Шевченковской громаде из-за атаки РФ произошел пожар на территории сельскохозяйственного предприятия.