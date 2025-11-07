Орбан обговорив із Трампом війну РФ проти України і заявив, що має ідеї, як її завершити

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі. Серед іншого обговорили і війну Росії проти України, і зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, що не відбулася.

За словами Трампа, Росія не готова до мирного врегулювання війни проти України.

"Основна суперечка полягає в тому, що вони просто не хочуть зупинятися. Я думаю, що вони це зроблять. Думаю, що це завдає великої шкоди Росії, великої шкоди обом країнам, очевидно", – сказав президент США.

Він укотре повторив, що якби президентом був не Джо Байден, то Росія б не напала на Україну. Орбан із ним погодився і заявив, що "немає жодних сумнівів" у тому, що якби Трамп був президентом США, "війни не було б".

На запитання про те, чи, як і раніше, він хоче вирушити в Будапешт на саміт із Путіним, Трамп відповів, що "хотів би зробити це" в угорській столиці.

"Я б хотів провести зустріч із Путіним в Угорщині, у Будапешті. Тоді я не став проводити цю зустріч, тому що не думав, що станеться щось значуще. Але якщо вона відбудеться, я б хотів, щоб це було саме в Будапешті – так, це було б добре", – сказав він журналістам.

Трамп також заявив, що вони з Орбаном "згодні, що війна закінчиться", а Орбан повідомив журналістам, що у нього є "деякі ідеї" щодо того, як це може статися, і він має намір представити їх президенту США.

"Єдині, хто виступає за мир у ситуації з Україною, це США і маленька Угорщина в Європі", – сказав угорський прем'єр.